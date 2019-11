Eindejaarsactie neemt nieuwe start als ‘Gits Geeft’ Sam Vanacker

05 november 2019

11u06 1 Hooglede De traditionele eindejaarsactie van Unizo Gits wordt vervangen door de actie ‘Gits Geeft’. Zeventien handelszaken doen mee en opnieuw wordt met stempelkaarten gewerkt. De hoofdprijzen zijn twee stadsfietsen.

Sinds de nieuwe lokale ondernemersorganisatie Netwerk 6G onder de doopvont gehouden werd, staat de werking van Unizo Gits on hold, waardoor het er even naar uitzag dat er dit jaar geen eindejaarsactie zou komen. Al was dat buiten enkele Gitse ondernemers gerekend. “Netwerk 6G was niet van plan een eindejaarsactie uit te werken”, legt initiatiefnemer Marc Vanallemeersch uit. “Omdat we niet wilden dat die mooie traditie verdween, hebben we met enkele handelaars de koppen bij elkaar gestoken. Allemaal vinden we het belangrijk onze klanten te blijven bedanken voor hun trouw en al snel werd besloten een nieuwe actie op poten te zetten. Zo werd ‘Gits Geeft’ geboren.”

Spaarkaarten

De actie loopt van vrijdag 15 november tot en met zondag 5 januari. Opnieuw wordt met spaarkaarten gewerkt met daarop acht vakjes. Wie een volle spaarkaart heeft met stempels van minstens drie verschillende zaken maakt kans op een van de drie hoofdprijzen. Die hoofdprijzen zijn twee stadsfietsen van Venturelli en een waardebonnenmand ter waarde van 170 euro. Spaarkaarten met stempels van minder dan drie verschillende zaken maken kans op een van de tien naturaprijzen of waardebonnen die per deelnemende handelszaak verloot worden. De trekking van de winnaars gebeurt op 6 januari. Winnaars worden persoonlijk verwittigd. Meer info op de Facebookpagina ‘Gits Geeft er zin in’.

Deelnemers

De zeventien deelnemende zaken zijn aardbeienkwekerij Demedts-De Mey, apotheek Delbeke, bakkerij Lieven en Sandra, bloemenzaak Vanallemeersch-Deraedt, Decogids, drukkerij Wyseure, Electro Messeyne, Fietsen Maes, Hairstudio Anja, Juce esthetiek, kapper Kris Priem, kapsalon Ronny, Kode Mavu, La Fiducia, restaurant ’t Grijspeerd, slagerij Nico en Greet en slagerij Pieter en Annelies. De deelnemende zaken zijn te herkennen aan de banner van ‘Gits Geeft’ tijdens de actieperiode.