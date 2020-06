Eerste huwelijk voltrokken in open lucht in Hooglede Sam Vanacker

21 juni 2020

08u29 1 Hooglede Voor het eerst heeft een koppel elkaar in open lucht het jawoord gegeven in Hooglede. Door de coronacrisis besloot het gemeentebestuur om de tuin van het Sociaal Huis in de Hogestraat in te schakelen als nieuwe huwelijkslocatie.

Pieter-Jan Leenknegt en Maryna Krestovnikova (beide 33) uit Gits beten zaterdag de spits af. “We leerden elkaar dag op dag vijf jaar geleden kennen”, vertelt Pieter-Jan. “Onze huwelijk lag al vast voor de coronacrisis en we zijn uiteraard tevreden dat we die datum hebben kunnen behouden. Het is zelf fijn om op deze mooie buitenlocatie te kunnen trouwen.”