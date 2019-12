Dronken automobilist speelt rijbewijs kwijt maar stapt toch doodleuk weer in z’n wagen VHS

22 december 2019

17u39 2 Hooglede Een man uit Hooglede mag zich straks aan een gepeperde straf verwachten op de politierechtbank. Hij werd betrapt op rijden onder invloed, moest z’n rijbewijs afgeven maar stapte even later toch weer in z’n wagen. Waarna hij klemgereden werd.

De politie hield in de nacht van zaterdag op zondag op drie plaatsen een alcoholcontrole. Dat was onder meer het geval aan de ovonde langs de Brugsesteenweg in Hooglede, in de buurt van het bedrijf Deceuninck Plastics. Een man uit Hooglede legde daar een positieve ademtest af. Hij liet 2,43 promille alcohol in het bloed optekenen en moest onmiddellijk z’n rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen. Een inspecteur parkeerde zijn wagen vijftig meter verderop, de man vertrok te voet naar huis. Tenminste, die indruk gaf hij.

Roes uitslapen

De inspecteurs zagen tot hun verbazing dat de man op z’n stappen terugkeerde, in zijn wagen instapte en wegreed. De politie zette onmiddellijk de achtervolging in en kon de man wat verder klemrijden, voor zijn woning. Hij moest opnieuw een alcoholtest ondergaan en liet zelfs een iets hogere intoxicatie optekenen dan even tevoren, nl. 2,53 promille. Zijn voertuig werd voor vijftien dagen aan de ketting gelegd. De man zal twee processen-verbaal in de bus krijgen voor sturen onder invloed én een pv voor rijden zonder rijbewijs. De Hoogledenaar kreeg van de politie wel een lift naar het commissariaat op het Accent Business Park, waar hij z’n roes kon uitslapen.

Nog twee intrekkingen

Tijdens de controle moesten nog twee andere automobilisten ook voor vijftien dagen hun rijbewijs inleveren. Acht anderen die minder gedronken hadden, moesten respectievelijk voor drie en zes uur hun auto aan de kant laten staan. In totaal werden 404 bestuurders gecontroleerd.