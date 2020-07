Drie gewonden bij ferme klap op landelijk kruispunt, twee auto’s verloren VHS

05 juli 2020

19u04 0 Hooglede Een zware botsing eiste zondagavond drie slachtoffers, op een landelijk kruispunt op de grens van Gits en Sint-Henricus (Torhout). Geen van hen was er, op het eerste gezicht, erg aan toe.

Het ongeval gebeurde iets over 17.30 uur op het kruispunt van de Noordabeelstraat en de Honingstraat in Gits, en de Tegelarestraat in Sint-Henricus. Een Mercedes pick-up ramde er een Audi A6 Avant in de linkerflank. Door de klap belandde de Audi op een akker. In het voertuig zaten twee vrienden. De brandweer moest beide portieren aan de linkerzijde wegknippen voor de bestuurder zelf uit de wagen kon stappen. In de Mercedes was er maar één inzittende, een man. Net als de twee mannen in de aangereden Audi liep hij lichte verwondingen op. Twee ziekenwagens en een MUG-team kwamen ter plaatse. De drie slachtoffers werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval, waarbij de twee auto’s meer dan waarschijnlijk onherstelbare schade opliepen, was het kruispunt een tijdlang afgesloten.