Dominiek Savio neemt afscheid van ‘t Withuys met Facebookgroep vol herinneringen CDR

01 september 2020

2020 zal voor altijd een jaar zijn dat in het collectief geheugen van Dominiek Savio staat gegrift en dat niet alleen door de impact van corona maar eveneens door het afscheid van haar ‘Withuys’. Dat gebouwencomplex verrees in 1958 op het kloosterdomein van de Witte Paters. Het werd meteen het eerste grootschalige bouwproject in de geschiedenis van Dominiek Savio. Ooit was het concept zijn tijd ver vooruit, maar het gebouw is nu te sterk verouderd. In het najaar wordt ‘t Withuys’ gesloopt en vervolgens vervangen door een modern, nieuw gebouw voor kinderen- en jongerenverblijf, kleuterschool, lagere school en multifunctioneel centrum gecombineerd met rustige wooneenheden. Door de coronacrisis kan Dominiek Savio helaas niet op gepaste wijze afscheid nemen van ‘t Withuys met een groot feest, een laatste bezoek … Toch laat de organisatie dit moment niet zomaar voorbijgaan. Ze richtte een gesloten Facebookgroep ‘Afscheid Withuys’ op om herinneringen te delen. (Oud)leerlingen en (oud)collega’s kunnen er verhalen, foto’s, anekdotes, herinneringen, … posten.