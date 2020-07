Dominiek Savio daagt jongeren uit met eigen versie van de Container Cup Sam Vanacker

08 juli 2020

13u21 0 Hooglede De jongeren van Dominiek Savio hebben sinds kort hun eigen versie van de Container Cup. Veertig jongeren verdeeld over vier coronabubbels nemen het tijdens de zomermaanden tegen elkaar op. “Zo kunnen we ondanks de gescheiden werking in bubbels onze jongeren toch een leuke vakantie bezorgen”, zeggen begeleiders Hannelore en Bert.

Het idee ontstond toen het begeleidersteam aan het brainstormen was over coronaproof zomeractiviteiten. “In een gewone vakantiewerking werken we niet in bubbels en mogen er externen komen om bijvoorbeeld een workshop te geven. Dat zit er nu niet in, dus bedachten we alternatieven”, legt begeleidster Hannelore Glorieux uit. “Een daarvan is onze Container Cup. Er staat weliswaar geen echte container op het domein, maar de jongeren van de verschillende leefgroepen voeren in de Emmauszaal acht verschillende opdrachten uit. Die moeten zo snel en zo goed mogelijk worden afgewerkt. Telkens worden de scores genoteerd en op het einde van de maand wint de sterkste groep de wisselbeker.”

“De opdrachten zijn aangepast aan onze doelgroepen”, gaat Bert Thuytten verder. “We hebben een fietsproef, een schietproef, een golfopdracht, een puzzelopdracht, een visspel, boogschieten, gewichtheffen en een kofferproef. Voor minder mobiele jongeren wordt is er telkens een alternatieve manier voorzien om de opdracht uit te voeren. Elke bubbel komt op een ander moment naar de containercup en tussendoor wordt alle gerief ontsmet. We werken met een eindklassement in juli en een klassement in augustus. De winnaar krijgt de wisselbeker mee naar zijn leefgroep. We zijn op 1 juli gestart en het is mooi om te zien hoe iedereen , met zijn mogelijkheden, zijn uiterste best doet om een toptijd neer te zetten.”