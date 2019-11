Domein Groep Gidts decor voor vijfde lichtjestocht Sam Vanacker

04 november 2019

12u33 0 Hooglede De omgeving van Dominiek Savio vormt voor het vijfde jaar op rij het decor van een sfeervolle avondwandeling op zaterdag 23 november. De opbrengst van de lichtjestocht gaat naar SCAD, een vzw die zich inzet voor kinderen met een beperking in het zuiden van India.

Het succesvolle concept van de SCAD-lichtjestocht blijft ongewijzigd. Langs het parcours zijn er twee stopplaatsen voorzien met animatie en een hapje. Aan het einde van de tocht krijgen de wandelaars een bord spaghetti. Iedereen is welkom, liefst met fluohesje en zaklamp. Starten kan tussen 17 en 18 uur ter hoogte van de afdeling Metaal en Montage van Mariasteen in de Bollestraat 21A. De tocht is zes kilometer lang.

Volwassenen betalen 10 euro, kinderen jonger dan twaalf 6 euro. Inschrijven kan via lichtjestocht.scad@gmail.com (met vermelding van naam, aantal kinderen en volwassenen).