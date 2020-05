Domein De Vossenberg denkt na over veilige heropening: “Ideeën genoeg, maar we wachten op groen licht. Ons verhaal stopt nog lang niet” Sam Vanacker

26 mei 2020

09u17 0 Hooglede Al tien weken is het stil in de feestzalen van Domein De Vossenberg in Hooglede, maar achter de schermen wordt volop gebrainstormd over een veilige heropening. “Alles zal afhangen van de richtlijnen van de overheid, maar als er groen licht komt, staan we er helemaal”, verzekert zaakvoerder Curd Couckuyt. “We zijn zelfs bereid Domein De Vossenberg helemaal heruit te vinden.”

Er doet in de regio al enkele dagen een bijzonder hardnekkig gerucht de ronde dat Domein De Vossenberg failliet zou zijn. Dat gerucht ontkennen de zaakvoerders met klem. “Geen idee waar het vandaan komt, maar het klopt niet”, zegt Curd stellig. “Dit is het vierde jaar dat mijn vrouw en ik aan het roer staan van De Vossenberg. In die tijd hebben we wel wat marge opgebouwd. Als we deze crisis in ons eerste jaar hadden meegemaakt, was het een ander verhaal geweest, maar hier slaan we ons wel doorheen. Katrien en ik hebben drie dochters die alle drie aan de hotelschool studeren, dus de opvolging is ook al verzekerd. Ons verhaal stopt nog lang niet.”

Druk najaar

Al geeft Curd wel toe dat de crisis er zwaar inhakt. “Alles is geannuleerd. Normaal is dit een razend drukke periode, maar nu is ons orderboek zo goed als leeg. Onze zeventien vaste medewerkers zijn technisch werkloos en we hebben 120 flexijobbers die op non-actief staan. Takeaway hebben we bewust niet gelanceerd omdat we daar niet genoeg ervaring mee hebben. Maar Katrien en ik hebben ons verlof geannuleerd om er hopelijk in juli terug tegenaan te kunnen gaan. Aan de andere kant gaan we sowieso een druk najaar tegemoet omdat veel feesten opgeschoven zijn. We hebben zelfs al huwelijken op de agenda voor 2023.”

Foodtrucks op de parking, drive-inoptredens of zelfs een pop-upbar in de tuin. We hebben de ruimte en de mogelijkheden zijn er. De handgel, de vloerstickers en de mondmaskers liggen klaar, maar het blijft wachten op groen licht om die ideeën te kunnen uitwerken Curd Couckuyt

Vossenberg 2.0

“Afhankelijk van de richtlijnen kunnen we trouwens zeker veilig heropenen, met respect voor de social distancing, maar we gaan onszelf wel moeten heruitvinden en heroriënteren. Dat is echter een uitdaging die we graag aangaan. We hebben zeven zalen, een grote tuin en een grote parking. Met die ruimte valt wat aan te vangen, ook voor een staycation. Concreet zouden we kleinere feesten in grotere zalen kunnen laten plaatsvinden en de wekelijkse brunchformule zou aangepast kunnen worden. Zo zouden we met tafeltjes van twee kunnen werken.”

Ideeën

Maar Domein De Vossenberg zou nog een flinke stap verder kunnen gaan wat zichzelf heruitvinden betreft. “Daar stoppen de ideeën niet”, gaat Curd verder. “We zouden voorbijgangers en fietsers ook kunnen proberen aan te trekken deze zomer. Dan denken we bijvoorbeeld aan foodtrucks op de parking, drive-inoptredens of zelfs een pop-upbar in de tuin. De ruimte en de mogelijkheden zijn er. De handgel, de vloerstickers en de mondmaskers liggen al klaar, maar het blijft wachten op groen licht om die ideeën te kunnen uitwerken. Als dat er komt, dan staat we er weer.”