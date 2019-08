Dief onder voorwaarden opnieuw opgepakt in Gits LSI

20 augustus 2019

16u56

Bron: LSI 0 Hooglede In Gits (Hooglede) is de politie van de zone Riho er dinsdagochtend in geslaagd een 39-jarige dief op te pakken. De man zonder officiële verblijfplaats was geen onbekende voor het gerecht want hij stond na eerdere inbraken al onder voorwaarden van de onderzoeksrechter in Veurne.

Rond 7u merkte een alerte burger op dat een man aan de deur van een woning in de Grijspeerdstraat in Gits aan het prutsen was. Hij verwittigde de politie die meteen met een viertal patrouilles ter plaatse snelde. De agenten slaagden er in de verdachte op te pakken. Uit verder onderzoek bleek dat de man wellicht ook verantwoordelijk is voor een vijftal andere diefstallen van laptops, bankkaarten en geld op andere plaatsen in de buurt. Een deel van de buit kon teruggevonden en -gegeven worden.

De nieuwe diefstallen zullen de verdachte wellicht zuur opbreken want woensdag zal hij opnieuw voor de onderzoeksrechter in Veurne worden geleid met het oog op zijn aanhouding. Wellicht zal die dit keer minder medelijden en begrip tonen als bij de vorige voorleiding.