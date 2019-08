Diamant voor Nelly en Georges Sam Vanacker

21 augustus 2019

16u51 0 Hooglede Nelly Deprez (82) en Georges Vansteelandt (85) werden woensdagnamiddag in de bloemetjes gezet in Woon- en Zorgcentrum Ter Linde voor hun zestigste huwelijksverjaardag. Het koppel woonde tot begin dit jaar in de Oude Rozebekestraat in Hooglede, maar begin dit jaar verhuisden ze naar Ter Linde.

Nelly groeide op in voormalig café De Vijfwege en daar leerde ze ook Georges Vansteelandt kennen. Ze trouwden in 1959 en amper drie jaar later had Nelly al vier kinderen op de wereld gezet. Georges werkte bij meubelfabriek Defour tot aan zijn pensioen. Nelly zorgde thuis voor de kinderen. Georges was in zijn vrije tijd duivenmelker, terwijl Nelly er een bijzondere hobby op na hield. Al van jongs af verzamelde ze bierviltjes, wat na jaren van sparen uiteindelijk een collectie van ruim 14.000 bierviltjes opleverde. “Allemaal netjes gesorteerd in mappen”, zegt Nelly. “Door de verhuis naar Ter Linde moest ik echter afscheid nemen van mijn collectie. Al is ze gelukkig in goede handen. Een brouwerij heeft de hele verzameling integraal overgenomen.”

Georges en Nelly genoten woensdag samen met hun familie van de feestelijke receptie in Ter Linde. Ze hebben vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.