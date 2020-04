Dex trekt kaart van digitale autoverkoop: “We brengen onze showroom tot in de huiskamer van de klant” CDR

26 april 2020

13u48 0

De Hoogleedse autohandelaar Dex zet in tijden van corona volop in op de online verkoop zodat de klant van thuis uit een nieuwe wagen kan kopen. “Via de website, telefoon of chat kan een live video aangevraagd worden over de meer dan 1.000 wagns die we in stock hebben”, zegt marketingcoördinator Simon Bossuyt. “De verkopers bellen de klant op via Whatsapp en brengen de showroom zo tot in de huiskamer. Er wordt live op vragen geantwoord over de wagen of er wordt een financieringsaanvraag gedaan via de videochat. Na bevestiging van de klant wordt de wagen aan de kant gehouden tot wanneer deze kan afgehaald worden. “ Tijdens de lockdown-periode werden er bij Dex al meer dan 60 wagens van thuis gereserveerd en waren er al 30 effectieve verkopen. “Het bewijs dus dat ook via de digitale weg auto’s kunnen verkocht worden”, gaat Simon verder. Bij levering van de wagen wordt de social distancing gegarandeerd. Zo wordt er handgel, handschoenen en een mondmasker aangeboden aan iedere klant die de showroom binnenkomt bij afhaling van de wagen. De klant kan er ook zelf voor kiezen om tijdens de lockdown de wagen thuis geleverd te zien.” Meer op https://www.dex.be/nl/vraag-nu-jouw-live-videogesprek-aan.