Derde editie van ‘Gits op Rollen’ voor goede doel Sam Vanacker

18 november 2019

14u26 0 Hooglede Wielertoeristenvereniging De Wulne Kietn organiseert op zaterdag 14 december voor de derde keer ‘Gits op Rollen’ aan café ’t Geniep in de Gryspeerdstraat. Dit jaar gaat de opbrengst naar vzw De Lovie.

Tijdens het evenement, dat past binnen de Warmste Week, wordt tussen 14 uur en middernacht non-stop op rollen gefietst. 28 teams van telkens vier mensen nemen het tegen elkaar op en elke deelnemer moet vijftien minuten op de rollen fietsen tegen de klok. Het team dat het meest aantal kilometers kan bijeen fietsen is de winnaar. Radio KrePi zorgt net als vorig jaar voor de muziek.

De opbrengst gaat naar vzw De Lovie uit Poperinge, een organisatie die kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking ondersteunt, zowel thuis als via leefgroepenwerking. Inschrijven voor de rolmarathon kan via de leden van De Wulne Kietn of in het café.