Delfine Persoon deelt frustratie: “Dopingcontrole om 5.40 uur, enkele dagen voor kamp. Waar is menselijkheid naartoe?” SVR

07 november 2019

12u03 0 Hooglede Delfine Persoon is zich volop aan het voorbereiden op de bokswedstrijd van maandag 11 november in Oostende. Naar aanleiding van die wedstrijd werd ze donderdagochtend om 5.40 uur uit haar bed gehaald voor een onaangekondigde dopingcontrole. Daar kon de kampioene niet mee lachen.

Persoon schreef haar frustraties van zich af op haar Facebookpagina. “Zojuist dopingcontrole gehad, men vraagt zich soms af waarom je ze dan niet graag ziet komen. Om 5.40 uur als je wil recupereren (lang uitslapen) naar je titelkamp en wanneer je aan uitdrogen bent voor je kamp! Voor mij roept dit wel frustraties op, het hoort bij de sport, maar menselijkheid is ver te zoeken bij dit beleid!”

Ze komt op 11 november in Oostende voor het eerst weer in actie sinds de omstreden nederlaag tegen Katie Taylor. Dit keer vecht Persoon in een lagere gewichtsklasse, de Super Featherweights. Opnieuw staat een wereldtitel op het spel. Haar tegenstandster wordt de Nigeriaanse Helen Joseph. Persoon hoopt zich ook te kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio.