Deceuninck voegt kroontje toe aan logo Sam Vanacker

14 juli 2020

11u29 0 Hooglede Profielfabrikant Deceuninck heeft een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Aan het logo werd een kroontje toegevoegd en er werd een nieuwe bedrijfsslogan gelanceerd.

“Het was niet onze ambitie om grote wijzigingen door te voeren”, zegt directeur Stijn Vermeulen. “We blijven trouw aan ons DNA, maar wilden evalueren of onze prioriteiten nog altijd juist zaten. We focussen op betrouwbaarheid, innovatie en duurzaamheid. Deze pijlers spelen een belangrijke rol in de nieuwe ambitie van Deceuninck. In het kader van deze nieuwe prioriteiten fristen we onze look op. We blijven trouw aan het logo dat ondertussen wereldwijd herkend wordt, maar we voegen er een beeldmerk in de vorm van een kroon aan toe. De contouren van de kroon representeren de profielen waarvoor Deceuninck bekend staat, maar ook het kunststofgranulaat waarmee we werken. Tot slot verwijst de kroon ook naar de bedrijfsnaam. De nieuwe baseline vat de opgefriste visie van Deceuninck mooi samen. ‘Framing the future together’ verwijst naar de producten, maar benadrukt ook onze toekomstgerichte visie”, besluit Vermeulen.