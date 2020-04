Deceuninck start Belgische en Franse vestigingen gedeeltelijk weer op Sam Vanacker

19 april 2020

11u03 1 Hooglede Pvc-raamprofielfabrikant Deceuninck start de fabrieken in België en Frankrijk (gedeeltelijk) weer op. De vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Kroatië en Rusland blijven wel dicht. De activiteit in de VS wordt drastisch teruggeschroefd.

Deceuninck laat weten dat de resultaten in het eerste kwartaal van 2020 sterk waren. Zo steeg de omzet met 5,7 procent, maar door de impact van COVID-19 zijn de volumes gedaald. De fabrieken gingen dicht en de raad van bestuur en het management leverden vrijwillig een deel van hun loon in. “Hoewel het moeilijk blijft om de mogelijke economische impact te kwantificeren hebben we onmiddellijk acties ondernomen om de kosten te reduceren”, aldus het management. “Onze productievestigingen in België, Frankrijk, VK, Kroatië en Rusland werden tijdelijk gesloten, waarbij de meeste mensen in schema’s van tijdelijke werkloosheid werden ingeschreven. Ondertussen werden de vestigingen in België en Frankrijk gedeeltelijk weer opgestart om aan de vraag van bepaalde klanten te kunnen voldoen. Recent hebben we ook beslist de activiteiten in de VS (Deceuninck heeft twee vestigingen in de Verenigde Staten - red.) drastisch te verminderen, waardoor helaas 230 mensen moesten afvloeien.”

“Tot slot willen we onze erkentelijkheid uitdrukken voor de gedrevenheid en flexibiliteit van onze medewerkers wereldwijd. Hun veiligheid en gezondheid blijft onze belangrijkste prioriteit. Waar mogelijk werken mensen van thuis en daar waar verder geproduceerd wordt volgen we de aanbevelingen van de overheden strikt op. Dit is niet altijd gemakkelijk, maar tijdens deze nooit geziene omstandigheden is de samenwerking intenser dan ooit.”