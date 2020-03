Deceuninck sluit fabrieken Sam Vanacker

23 maart 2020

10u48 6 Hooglede Door de verspreiding van het coronavirus sluit pvc-raamprofielfabrikant Deceuninck tijdelijk fabrieken in België en Frankrijk. Het personeel is tijdelijk werkloos.

“We zien in Europa een stijgend aantal bouwwerven die stilgelegd worden, wat een negatieve impact zal hebben op onze sector. Hoewel het moeilijk blijft om de mogelijke economische impact te kwantificeren hebben we onmiddellijk acties ondernomen om onze kostenbasis te verminderen”, aldus het management van Deceuninck in een persbericht. “Fabrieken in België en Frankrijk werden tijdelijk gesloten, arbeiders en bedienden worden ingeschreven in een stelsel van tijdelijke werkloosheid, de raad van bestuur en het management hebben zich akkoord verklaard met een vrijwillige inlevering op hun loon en nog verschillende andere maatregelen werden geïmplementeerd.”

“Onze eerste prioriteit is de veiligheid en gezondheid van onze werknemers geweest en de nodige maatregelen hiertoe werden genomen. We blijven de situatie op de voet volgen en zullen proactief de gepaste maatregelen nemen om de gezondheid van onze medewerkers en de performantie van ons bedrijf veilig te stellen.”