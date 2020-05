Deceuninck deelt ruim 50.000 mondmaskers gratis uit aan klanten in heel West-Europa Sam Vanacker

04 mei 2020

13u43 2 Hooglede Bij profielfabrikant Deceuninck uit Hooglede vertrekken de komende dagen ruim 50.000 mondmaskers gratis richting alle klanten van het bedrijf in heel West-Europa. “We willen ons steentje bijdragen aan de heropstart van de sector”, aldus Deceuninck.

Na weken van strenge maatregelen proberen bedrijven wereldwijd de draad opnieuw op te pikken. Deceuninck wil na het doorvoeren van de nodige maatregelen in de eigen productiehallen, eveneens bijdragen aan de herneming van de activiteiten van zijn klanten. “De impact van de crisis verschilt van klant tot klant en elk bedrijf moet ook eigen maatregelen uitwerken, aangepast aan de situatie ter plaatse. Maar om overal de heropstart een duwtje in de rug te geven sturen we al onze klanten in West-Europa een pakket mondmaskers”, zegt marketing manager Benelux Sarah Popelier. “We hebben we de voorbije maanden en weken mondmaskers besteld bij onze leveranciers en die maskers komen nu met mondjesmaat binnen. Per pakket van vijftig sturen we ze nu terug de deur uit, vergezeld door een begeleidende brief van onze CEO. Voor negentig procent van onze klanten in België is het pakket ondertussen verstuurd.”

Sinds de tweede helft van april zijn bij Deceuninck de activiteiten hervat. “Na een grondige ontsmetting van de productiehallen werden de extrusielijnen geleidelijk weer opgestart. Het personeel kreeg via een flyer duidelijke richtlijnen over welke maatregelen er moeten worden gevolgd en productiebrigadiers fungeren nu als gezondheidsambassadeurs”, aldus nog Popelier. “De gezondheidsambassadeurs volgen alles nauwgezet op om de veiligheid van de medewerkers optimaal te garanderen.”