Davidsfonds viert Vlaamse Feestdag in Gulden Zonne SVR

09 juli 2019

Het Davidsfonds van Hooglede viert op donderdag 11 juli het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in de Gulden Zonne. Er wordt om 20 uur gestart met een speech van schepen Frederik Sap (Allen 8830), waarna samen de Vlaamse Leeuw gezongen wordt. Daarna neemt het mannenkoor van Gaudeamus Igitur het over. Zij brengen onder leiding van Joost Van Brussel Vlaamse liederen. Om 21 uur is er een receptie met een glaasje voor alle aanwezigen. Het evenement is gratis en iedereen is welkom.