Davidsfonds strikt Yves Vanderhaeghe voor gespreksavond Sam Vanacker

03 februari 2020

16u44 1 Hooglede Het Davidsfonds van Hooglede heeft Yves Vanderhaeghe weten te strikken voor een gespreksavond. De voetbalcoach komt op maandag 10 februari naar De Gulden Zonne.

Yves Vanderhaeghe is sinds november 2018 hoofdtrainer bij KV Kortrijk. Eerder was hij ook al trainer van KV Oostende en KAA Gent. Voor zijn carrière als trainer was hij speler bij onder andere RSC Anderlecht, Excelsior Moeskroen en Eendracht Aalst. Hij speelde ook 48 interlands voor de Rode Duivels en nam deel aan Euro 2000 en aan het WK in 2002. Tijdens een sofagesprek doet hij zijn leven en werk uit de doeken in Hooglede. De avond start om 20 uur. Davidsfonds-leden betalen vijf euro, niet-leden tien euro. Kinderen onder de 12 jaar komen er gratis in.