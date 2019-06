Davidsfonds sluit werkjaar af met huiskamerconcert Sam Vanacker

13 juni 2019

10u47 2

Het Davidsfonds van Gits organiseert op zondag 23 juni als afsluiter van het werkjaar een huiskamerconcert met twee pianistes. Huispianiste Jozefien Van Parys wordt bijgestaan door Charlotte Asberg, pianiste en sopraan uit Nederland. Het concert vindt plaats in de Turkeyenstraat 18 en start om 11 uur. Het huiskamerconcert bijwonen kost veertien euro. Het aantal plaatsen is beperkt, dus reserveren is noodzakelijk via lannoorita@proximus.be, op 051/22.58.18 of 0496/75.13.04.