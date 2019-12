Davidsfonds haalt ‘Flying Doctor’ Anthony Caere naar Gulden Zonne Sam Vanacker

10 december 2019

14u58 1 Hooglede Het Davidsfonds van Hooglede organiseert op 20 december een voordracht met Anthony Caere. Hij woont en werkt in het Virunga National Park in Oost-Congo en was eerder te zien in de televisiereeks ‘Flying Doctors’.

Na de opnames van die reeks is de West-Vlaming in Virunga gebleven, waar hij nog altijd vanuit de lucht de parkwachters en biologen ter plaatse ondersteunt en strijd levert tegen stropers, vaak met gevaar voor eigen leven. Hij komt op vrijdag 20 december om 20 uur zijn leven en werk uit de doeken doen in De Gulden Zonne.

Davidsfondsleden betalen tien euro, niet-leden vijftien euro. Inschrijven kan tot maandag 16 december bij Ines Depoorter op 0475/55.20.56 of via depoorter63@gmail.com met vermelding van het aantal personen.