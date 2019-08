Dartsclub huldigt kampioenen SVR

12 augustus 2019

12u02 1

De nieuwe Hoogleedse dartsclub De Vikings heeft haar eerste seizoen achter de rug. De kampioenen werden gevierd in café De Neerplatse. De koning werd François Degraeve. Lorenzo Vanneste was de meest constante van het seizoen en kroonde zich tot kampioen. Bij de dames werd Isabelle Soete kampioen. De rode lantaarn was voor Davy Mattens.