Daphné stoot door naar nationale preselectie Miss België Sam Vanacker

30 september 2020

14u43 0 Hooglede Daphné Vandenbossche mag naar de nationale preselecties van Miss België. De 24-jarige Hoogleedse wist afgelopen zondag een crowncard te veroveren tijdens de provinciale voorverkiezing in De Panne. Daphné Vandenbossche mag naar de nationale preselecties van Miss België. De 24-jarige Hoogleedse wist afgelopen zondag een crowncard te veroveren tijdens de provinciale voorverkiezing in De Panne. Met haar deelname aan de verkiezing hoopt ze haar vader trots te kunnen maken.

“Ik wil iedereen bedanken voor de steun die ik heb gekregen, want anders zou ik niet staan waar ik zondag stond”, reageert Daphné, die sinds kort een diploma communicatiewetenschappen en toegepaste psychologie op zak heeft. Naar aanloop van de provinciale verkiezing was Daphné naar eigen zeggen een van de favorietes, maar de top drie haalde ze niet. “Toegegeven, dat was een beetje een teleurstelling, want ik had echt een heel goed gevoel tijdens de verkiezing, maar uiteraard ben ik vooral blij met de Crown Card. Ik ben heel erg trots dat ik de kans krijg om me straks te bewijzen tijdens de nationale preselectie.”

Het kroontje van Miss West-Vlaanderen was voor Louise-Marie Losfeld. De eerste en tweede eredame werden respectievelijk Michèle Debouverie en Jennifer Felix. Lisa Vanhooren is Miss Talent en behalve Daphné kregen nog zes andere meisjes een Crown Card. Het gaat om Imane Khoudairi, Donatella Willemyns, Chiara Van Poucke, Pretty Coulton, Justine Verhelst en Noor Beldjoudi. Alles samen zijn er nog zestig meisjes in de running. Bij de nationale preselectie, waarvan de datum nog niet vastligt, worden er dan dertig meisjes gekozen die naar de grote finale mogen. Die zal wellicht in maart of april 2021 plaatsvinden en dan weten we wie huidig Miss België Celine Van Ouytsel opvolgt.