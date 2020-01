Exclusief voor abonnees Daphné naar Parijs voor finale Top Model International: “Modellenwerk begon als een hobby” Sam Vanacker

07 januari 2020

11u13 7 Hooglede Daphné Vandenbossche uit Hooglede doet op 19 januari in het Lido in Parijs een gooi naar de titel van Top Model International 2020. De 23-jarige studente droomt van een internationale modellencarrière.

Daphné is een van de zesduizend meisjes die zich inschreven voor de modellenwedstrijd Top Model Belgium. Na een eerste selectie volgde een gesprek en een fotoshoot, waarna Daphné doorstootte naar de halve finales in Antwerpen in april 2019. Ook die selectie doorstond ze met glans en op 19 januari is ze een van de drie West-Vlaamse vrouwen die in het Lido in Parijs op de catwalk staan. Opmerkelijk genoeg is het de eerste keer dat de Hoogleedse meedoet aan een missverkiezing.

