Dagprijzen woon- en zorgvoorzieningen Hooglede stijgen met 0,75 procent Sam Vanacker

06 februari 2020

12u18 1 Hooglede De dagprijzen van de zorgvoorzieningen in Hooglede-Gits worden vanaf 1 april 0,75 procent duurder.

Het gaat om een indexatie die van toepassing is voor rusthuis Ter Linde, voor het dagverzorgingscentrum van Ter Linde en voor de serviceflats van Zevekote en Ter Linde. Concreet betreft het een stijging van 40 tot 45 eurocent, al is de prijs afhankelijk van het type kamer. Zo betalen inwoners van de eigen gemeente 55 euro voor een kamer in de nieuwe vleugel van Ter Linde. Niet-inwoners betalen 58,97 euro. De dagprijs van het dagverzorgingscentrum ligt voortaan op 20,62 euro. Die prijzen liggen in de lijn van het Vlaamse gemiddelde.