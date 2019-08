d’Ieperstraatfeesten aan vijfde editie toe SVR

26 augustus 2019

13u21 12 Hooglede De bewoners van de Ieperstraat organiseren op zondag 8 september de vijfde editie van d’Ieperstraatfeesten op de parking van Colruyt. Op het programma: een kinderrommelmarkt, optredens, kinderanimatie, een barbecue, een tombola en een verkiezing van de mooiste taart.

Het startschot wordt om 11 uur gegeven met een feestelijke optocht van de kerk tot op de parking van Colruyt in de Ieperstraat, onder begeleiding van het Hoogleedse orkest de Al Capones en het Twirlingteam van Boezinge. Op de parking wordt iedereen ontvangen door de Muzikale Musketiers en kan er genoten worden van het zelfgemaakte aperitief ‘Ieperiet’, een rokend gifgroen drankje dat geserveerd wordt met droog ijs. Net als vorig jaar is er tussen 11 en 14 uur een kinderrommelmarkt voor en door kinderen tot 14 jaar.

Om 13 uur kan er aangeschoven worden voor de traditionele barbecue en doorlopend is er animatie voor de kinderen met springkastelen, een pannavoetbalkooi en gekke fietsen. In de namiddag is er gratis taart met koffie, een verkiezing van de beste taart en een tombola. De hoofdprijs van die tombola bedraagt 555 euro. Als apotheose van d’Ieperstraatfeesten is er om 15 uur een optreden van ‘Hans, de Rob, de Raf, De Ronder en de Roover’, een vijfkoppig collectief dat prettig gestoorde covers brengt van bekende nummers.

Iedereen is welkom op d’Ieperstraatfeesten, ook wie niet in de Ieperstraat woont. Kaarten voor de barbecue zijn nog tot 3 september te bestellen bij Kurt De Vuyst op 0472/42.12.90 of via kurt.de.vuyst25@telenet.be. Inschrijven voor de kinderrommelmarkt kan via stijncoelus@gmail.com. De opbrengst gaat net als ieder jaar naar een goed doel. Dit keer koos het organiserende comité voor Kiekafobee, een organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker.