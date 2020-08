Culturele duizendpoot Raf Huysentruyt plots overleden Sam Vanacker

13 augustus 2020

16u21 6 Hooglede Raf Huysentruyt (63) is maandag onverwacht overleden tijdens een vakantie in de Franse Ardennen. Raf was een rasechte culturele duizendpoot, die meer dan drie decennia zijn schouders zette onder allerlei grote en kleine evenementen in Gits. “Een groot verlies voor het culturele leven in onze gemeente”, klinkt het bij de Vlaamse Kultuurvereniging van Gits.

Raf speelde onder andere bij toneelkring ’t Amateurke en was ook 25 jaar actief bij het Davidsfonds, maar het grootste deel van zijn engagement ging naar de Vlaamse Kultuurvereniging Gits. Door de jaren heen werd hij een steunpilaar van het culturele leven in Gits. Hij was een van de drijvende krachten achter de Watuku-kunstroutes, de pop-uppicknicks, de alternatieve kerstmarkt en Camping Municipal op ’t Cringhene. Hij had ook een flink aandeel bij het in ere herstellen van de reuzen van Gits.

“Dit is een enorme klap. Niet alleen voor onze vereniging, maar voor het hele culturele leven in Gits”, zegt Patrick Vandevyvere van de Vlaamse Kultuurvereniging. “Raf was een man met zin voor initiatief. Bovendien had hij een breed netwerk. Als hij een idee voor ogen had, ging hij er volledig voor. Je kon altijd op hem rekenen, al is het ook dankzij hem dat we het ‘academisch kwartiertje’ leerden kennen. Raf ging een discussie overigens niet uit de weg, maar net daardoor kon hij ook veel mensen overtuigen om mee aan boord te springen van een evenement. Een groot verlies. Het voelt onwezenlijk dat hij er niet meer is.”

Raf was de man van Tine Favorel en de vader van Griet (32) en Tijl (33). Door de coronamaatregelen zal de uitvaart in beperkte kring plaatsvinden. Condoleren kan op www.logghe-geert.be.