Creatief met corona: Op de wip met de buurvrouw Sam Vanacker

06 april 2020

19u09 2 Hooglede Een ladder, een stuk hout en twee kussens. Veel meer hebben twee prettig gestoorde buurvrouwen uit Gits niet nodig voor een ‘coronabestendige’ wipplank. De dames hoefden er zelfs hun eigen opritten niet voor te verlaten.



Dat de coronamaatregelen tot veel creativiteit kunnen leiden is ondertussen duidelijk, maar twee buurvrouwen uit Gits spannen toch de kroon. Charlotte Soenen en haar buurvrouw waren zondag aan het aperitieven, elk in hun eigen achtertuintjes, toen ze op het idee kwamen. “Ik kreeg een filmpje doorgestuurd waarin twee Britse dames te zien zijn die een ladder gebruiken als wipplank. Ik dacht meteen ‘Dat kunnen wij ook’”, lacht Charlotte. “Het leek me ideaal om te ontstressen. Zowel mijn buurvrouw als ik werken als thuisverpleegsters en het zijn lange dagen. Dan mag je al eens zot doen, niet?”

Maandag besloten de twee het plan in de praktijk te brengen. Ze pakten een ladder, een stuk hout en twee kussens en legden het gevaarte over de omheining tussen hun opritten. Daarna namen ze plaats op de ladder, netjes op zowat anderhalve meter afstand van elkaar. Met mondmaskers aan en met respect voor de social distancing. Het resultaat is ronduit hilarisch. “Al keken mijn man en kinderen wel wat vreemd op als ze ons bezig zagen. Maar zotte tijden maken zotte mensen.”