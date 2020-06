Coronaveilige kijkweek in Hof ter Prinne Sam Vanacker

11 juni 2020

11u00 1 Hooglede Projectontwikkelaar Hyboma past de bezoekformule voor nieuwbouwappartementen en woningen aan. De geplande kijkdagen bij het nieuwe woonproject Hof Ter Prinne in Gits werden vervangen door een kijkweek op afspraak, zodat het modelappartement tussendoor ontsmet kan worden.

“Normaal organiseren we kijkdagen in het weekend en dan kan iedereen langskomen wanneer het past”, zegt bouwadviseur Frank Vanderschueren. “Maar de veiligheidsregels worden het nieuwe normaal, ook in onze sector. Daarom kiezen we ervoor de bezoeken op afspraak te laten plaatsvinden en dit gedurende een volledige kijkweek. Zo kunnen we tussen de afspraken door het modelappartement ontsmetten en de bezoeken spreiden over een langere periode. Veiligheid staat voorop.”

De kijkweek bij Hof Ter Prinne, dat langs de Prinnebeek in de Leenbosstraat in Gits ligt, loopt van 13 tot en met 21 juni. Tijdens de kijkweek wordt het project, dat dertien appartementen en zeven woningen telt, nog eens voorgesteld en gaan er extra blokken in verkoop. Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken op www.woneningits.be of 0475/85.91.28.