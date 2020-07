Corona treft speelplein Zoeber: 30 kinderen in quarantaine, alle monitoren moeten zich laten testen Sam Vanacker

16 juli 2020

19u30 0 Hooglede Een van de vier bubbels van speelpleinwerking Zoeber in Hooglede is in thuisquarantaine geplaatst nadat donderdag bleek dat een van de moni’s positief had getest op Covid-19.

Volgens burgemeester Rita Demaré zou de besmetting gebeurd zijn in de privésfeer van de begeleider en niet tijdens de speelpleinwerking. “De besmette persoon zat donderdag al in thuisisolatie. In de loop van de namiddag hebben we alle ouders van die bubbel op de hoogte gebracht en werden de kinderen opgehaald. De dertig kinderen moeten nu twee weken thuis in quarantaine blijven.” De andere ouders van de speelpleinwerking kregen een begeleidende brief mee om hen te wijzen op de mogelijke symptomen.

Alle monitoren ook in quarantaine

“Door het werken in speelbubbels is de kans op besmetting in de andere bubbels zeer klein, maar in overleg met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en na contact met de dienst Noodplanning van de politie hebben we besloten preventief alle animatoren veertien dagen thuis te laten en zich te laten testen.”

Het gaat om 24 monitoren. Of de speelpleinwerking de komende twee weken hervat kan worden, is nog niet duidelijk. “Vrijdag is er geen speelpleinwerking. De speelpleinverantwoordelijke bekijkt nog of er volgende week kan opgestart worden met animatoren die deze week niet op het speelplein aanwezig waren. Een drastische maatregel, maar zo kunnen we de besmettingen onderbreken en weer met nieuwe moed beginnen.”