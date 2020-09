Corona is alsnog de doodsteek voor Vossenberg: Feestzalencomplex houdt er na dertig jaar mee op Sam Vanacker

11 september 2020

16u12 10 Hooglede Feestzalencomplex De Vossenberg in Hooglede houdt er na dertig jaar mee op. Dat melden de zaakvoerders in een emotionele e-mail aan de klanten. Eind mei nog waren Curd Couckuyt en Katrien Isembaert nochtans vol goede moed gestart met de uitwerking van coronaproof alternatieven, maar nu gooien ze dus alsnog de handdoek in de ring.

De sluiting van de Vossenberg is niets minder dan het einde van een tijdperk in Hooglede. De zaakvoerders waren vrijdag niet bereikbaar voor een reactie, maar volgens De Krant van West-Vlaanderen, die de e-mail naar de klanten kon inkijken, gaf het gebrek aan perspectief voor de sector uiteindelijk de doorslag. “We hebben alle mogelijke pistes bekeken en er zelfs enkele getest. Deze zaak, een domein van zes hectare, vraagt heel veel onderhoud en er zijn zware vaste kosten. Als huurder was het niet mogelijk om een oplossing te vinden in de relatie met de eigenaar”, aldus de zaakvoerders.

“We hebben alle klanten hun waarborg teruggestort en vanaf vandaag vrijdag worden alle geplande activiteiten en reservaties geannuleerd. Al hebben we toch ergens in schoonheid kunnen eindigen. 2019 was een feestjaar en toen hebben we de dertigste verjaardag van De Vossenberg met tal van activiteiten in de kijker gezet. We danken iedereen voor het vertrouwen en zijn ons team voor eeuwig dankbaar.”

Het nieuws komt als een verrassing, want Curd en Katrien bleven niet bij de pakken zitten tijdens de coronacrisis. Eind mei deden er al geruchten de ronde over een mogelijke sluiting, maar het koppel ontkrachte die geruchten en besloot te vechten voor hun levenswerk. Ze openden half juni een pop-uprestaurant aan de waterkant en hadden zelfs een volledig coronaproof brunchbuffet van 32 lopende meter in elkaar laten timmeren in de grootste zaal van het complex.

Groen licht kwam niet

De bedoeling was om dat buffet meteen te kunnen openen van zodra er toelating was van hogerhand. “Voorlopig luiden de richtlijnen van de Veiligheidsraad dat verplaatsingen van klanten in horecazaken beperkt moeten blijven, dus alleen maaltijden die aan tafel gebracht worden, zijn op dit moment mogelijk. Maar als er groen licht komt, zijn we zeker voorbereid”, zei Curd eind mei nog. Maar dat groen licht kwam niet en het buffet bleef ongebruikt.