Composthoop vat vuur in paardenstal en zorgt voor veel rook Alexander Haezebrouck

23 mei 2020

20u49 1

Een composthoop bij de stal Picobello Horses in de Hogestraat in Hooglede vatte zaterdagnamiddag omstreeks 17 uur vuur. Doordat het vuur dreigde over te slaan op de stallen snelden verschillende brandweerkorpsen ter plaatse. Die kregen het vuur uiteindelijk snel onder controle en konden voorkomen dat er grote schade was. Door het incident was de Hogestraat, ter hoogte van zaal ‘t Hoge een tijdlang afgesloten voor het verkeer dat in de richting van Kortemark reed.