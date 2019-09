Collega’s veroordeeld voor botsing onder invloed VHS

18 september 2019

19u03 8 Hooglede Twee collega’s van een bistro in Gits zijn door de politierechter veroordeeld omdat ze onder invloed van alcohol gebotst waren. Ze kregen elk een rijverbod van zestien dagen en een boete van achthonderd euro.

L. (22) en C. (28), beiden uit Roeselare, genoten op 14 augustus van een glas na een lange dag in de bistro, waar zij als opdienster aan de slag is en hij in de keuken staat. Kort nadat ze naar huis vertrokken waren naar huis viel L. in slaap achter het stuur. Haar wagen week af van de rijweg, botste tegen een vrachtwagen en tolde in het rond. C., die achter haar reed, kon een aanrijding niet vermijden. Tijdens de ademtest liet L., een beginnend bestuurster, net geen twee promille alcohol optekenen. Bij C. was dat iets meer dan één promille. De vrouw moet ook haar praktisch rijexamen weer afleggen wil ze haar rijbewijs terug.