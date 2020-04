Claerbout lanceert opzetstuk waarmee je deurklinken kunt openen met je onderarm Sam Vanacker

23 april 2020

16u34 1 Hooglede Metaalwaren Claerbout uit Gits lanceert een opzetstuk waarmee je deurklinken kunt openen met je onderarm. Het idee voor zo’n opzetstuk is niet nieuw, maar de pas heropende groothandel in metaalwaren is een van de eerste bedrijven in onze regio die het nu al in de rekken heeft.

De ‘deurkrukbevestiging voor onderarmbediening’, zoals het opzetstuk gedoopt werd, is gemaakt van zwarte kunststof en past volgens Safiain Leulmi van Claerbout op de meeste deurklinken. “Dankzij het stuk kan een deurklink met de onderarm of met de elleboog bediend worden. Het past op alle in de handel verkrijgbare deurkrukken met vierkant of rond design. Per deur raden we wel twee stuks aan, voor elke kant van de deur.”

Metaalwaren Claerbout opende pas vorig weekend weer de deuren, maar nu al liggen de opzetstukken er in de rekken. “We hadden de bestelling al eerder geplaatst”, gaat Leulmi verder. “De stukken zijn ontwikkeld in het buitenland en als groothandel zijn wij de eerste verdeler ervan. In eerste instantie mikken we op bedrijven, al kunnen particulieren ook bij ons terecht. Als de coronamaatregelen straks teruggeschroefd worden, kan dit overal een belangrijk verschil maken in de strijd tegen Covid-19.” Per stuk betaal je 19,84 euro.