Chloë uit Gits in finale van modellenwedstrijd Queen of The Models Sam Vanacker

03 september 2020

16u32 0 Hooglede Chloë Devolder (20) uit Gits zit bij de finalistes voor Queen of the Models. Samen met meer dan achthonderd kandidaten schreef ze zich in voor de modellenwedstrijd en ondertussen zit ze bij de laatste twintig jongedames.

Het is de eerste modellenwedstrijd waar de studente Maatschappelijk Werk aan deelneemt. “Een vriendin deed mee met de vorige editie en haar foto’s spraken me meteen aan. Na lang twijfelen besloot ik me ook in te schrijven en daar heb ik geen spijt van gekregen. Al lagen de fotoshoots in groep door het coronavirus wel moeilijker. De organisatie verdeelde ons in kleine groepjes en elk groepje kreeg een fotograaf, make-up artist en kapster toegewezen. In de voorbije zeven maanden hebben we shoots gedaan met verschillende thema’s, waaronder een rock, retro, duo en zwembadshoot. De beste meisjes maken kans op een modellencontract. Ik droom van een plaatsje in de top drie, al ben ik uiteraard ook al blij dat ik bij de laatste twintig zit.”

De slotshow van Queen of the Models is - voorlopig - vastgelegd op 24 oktober in het Vlaams-Brabantse Scherpenheuvel. Dan wordt de top drie bekendgemaakt.