Chauffeur Eddy zwaait af met 93.564 kilometer op de teller: “Nooit één ongeval gehad in 24 jaar” Minder Mobielen Centrale neemt afscheid van vrijwilliger Eddy Baert Sam Vanacker

04 februari 2020

17u01 1 Hooglede De Minder Mobielen Centrale van Hooglede-Gits, die instaat voor het vervoer van rolstoelpatiënten en mensen met verplaatsingsproblemen, neemt afscheid van haar absolute recordhouder. Gitsenaar Eddy Baert rijdt sinds 1996 voor de Centrale en legde sindsdien 93.564 kilometer af. Dat is meer dan twee keer de omtrek van de wereld.

De Minder Mobielen Centrale bedient tweehonderd mensen met verplaatsingsmoeilijkheden in de regio en heeft nog negen vrijwillige chauffeurs. Die hebben er voortaan een pak werk bij, want met het afscheid van Eddy Baert (72) verliezen ze een monument. Om Eddy en zijn collega’s te bedanken voor hun inzet werden de chauffeurs dinsdagmiddag getrakteerd op een etentje in Meme Marie. “Door jullie is er sociaal contact en het is ook door jullie dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen”, zegt schepen van Sociale Zaken Dimitri Carpentier (Allen 30). “Eddy telt niet voor twee, maar voor drie of vier. Twee keer reed hij de wereld rond en dat is een prestatie die goud waard is.”

Sociaal contact

“Ik ben in 1996 beginnen rijden voor de Centrale omdat ik graag rij en omdat ik van sociaal contact hou”, vertelt Eddy. “In het begin waren er minder ritten, maar de afgelopen jaren was ik toch minstens vijf dagen per week op de baan. Soms zaten daar ook verre ritten bij, tot in Zaventem en Brussel. Zo lopen de kilometers snel op. Al mag je er eigenlijk nog een paar tienduizend kilometer bij rekenen, want ik heb ook zestien jaar voor de Waaiberg (een centrum voor mensen met een beperking in Gits, nvdr) gereden. Nooit heb ik een ongeval gehad.”

Dankbaarheid

Maar Eddy mag niet meer rijden van de dokter. “Sinds kort krijg ik af en toe een black-out. Achter het stuur kruipen zit er dus niet meer in. Het risico is gewoon te groot. Al is het met spijt in het hart, autorijden was een deel van mijn leven. Ik ga het erg missen, maar tegelijk ben ik ook blij dat ik zo veel mensen heb kunnen helpen. De dankbaarheid die ik al die jaren heb mogen ontvangen, was enorm.”

Nieuwe vrijwilligers die willen helpen minder mobiele mensen rond te voeren, kunnen contact opnemen met Lieve Bruwier op 051/22.88.01 of via lieve.bruwier@ocmw-hooglede.be.