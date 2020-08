Carwash en kans op citytrip: voestalpine Sadef trekt alle registers open om nieuwe collega’s te vinden CDR

31 augustus 2020

10u20 3 Hooglede Sadef gooit alles in de strijd om hun openstaande vacatures ingevuld te krijgen. Het bedrijf langs de Bruggesteenweg in Gits organiseert op zaterdag 19 september een coronaproof VIP jobdag. Sollicitanten mogen zich verwachten aan individuele bezoeken en een privé rondleiding, een ontbijt, een proper gewassen auto, goodiebags en als klap op de vuurpijl maken ze kans op een citytrip.

De coronacrisis stelt heel wat bedrijven en sectoren voor gigantische uitdagingen. Ze worden geconfronteerd met tegenvallende orderboekjes en omzetverlies maar ook het vinden van de juiste kandidaten loopt niet van een leien dakje. Nu de economie herneemt moeten bedrijven op een arbeidsmarkt die al jaren gekenmerkt wordt door schaarste aan arbeidskrachten alles uit de kast halen om de juiste profielen aan te trekken. Daarom organiseert voestalpine Sadef , gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van koudgevormde stalen profielen, een VIP jobdag die bovendien volledig coronaproof is. Dit op zaterdag 19 september. “Het aantrekken van de juiste profielen is zeker in West-Vlaanderen altijd al een hele uitdaging geweest voor bedrijven”, zegt Isabelle Clybouw. “Met voestalpine Sadef behoren we tot de Europese top en ook in coronatijden willen we verder blijven innoveren en groeien. Drie jaar geleden riepen we voor onze rekruteringscampagne het VIP club concept in het leven: de Very Important Profile-club. Met een privéchauffeur en een luxe-ontbijt werden de kandidaten naar de vorige edities van onze jobdagen gelokt. Aangezien die formule vandaag niet meer haalbaar is door de coronamaatregelen kozen we voor een coronaproof invulling. Kandidaten krijgen een privé-kennismaking en -rondleiding in het bedrijf terwijl hun wagen gewassen wordt. Bovendien maken alle bezoekers kans op een citytrip. Tijdens de VIP jobdag worden de nodige gezondheidsregels in acht genomen: social distancing wordt gerespecteerd, er zijn één-op-één rondleidingen, en er worden mondmaskers en voldoende ontsmettingsmogelijkheden voorzien. Op het einde van het bezoek keert elke aanwezige met een goodiebag naar huis terug.”

Het programma van de VIP jobdag en het inschrijvingsformulier zijn te vinden op www.vipjob.be.