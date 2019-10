Camille en Céleste bakken opnieuw brownies voor papa met kanker: “Pas gestart en nu al 200 bestellingen binnen” Sam Vanacker

19 oktober 2019

06u00 0 Hooglede De brownies van de zusjes Céleste (7) en Camille (11) Marvellie uit Gits komen terug. Hun papa Dennis vecht ondertussen al twee jaar tegen kanker en na de erg succesvolle actie van vorig jaar besliste het gezin van Dennis en Charlotte om opnieuw zijn steentje bij te dragen. “Iets terug kunnen geven doet zoveel deugd.”

Wat vorig jaar begon met een ideetje van Camille groeide razendsnel uit tot een actie die leefde in het hele dorp. Het gezin had op zowat honderd bestellingen gehoopt, maar Gits toonde zich van z’n warmste kant en Brownies4Life overtrof alle verwachtingen. Het gezin moest 7.560 brownies zien te bakken en had daarvoor honderden eieren en tientallen kilo’s boter, chocolade, suiker en bloem nodig. De plaatselijke bakker stelde spontaan zijn atelier ter beschikking en verschillende handelaars sponsorden de ingrediënten. Dit jaar wordt dat niet anders.

Tranen in Wachtebeke

Het gezin zamelde 4.462 euro in voor Kom Op Tegen Kanker en hun verhaal zorgde voor de eerste tranen bij presentatrice Michèle Cuvelier tijdens Music For Life vorig jaar. “Onze passage in Wachtebeke was voor ons gezin het meest emotionele moment van het jaar. Dat neemt niemand ons nog af”, zegt mama Charlotte Soenen. “We hadden een heel moeilijk jaar achter de rug, maar de steun en de warmte die we toen kregen was enorm. We hadden ons hart en onze ziel in die actie gestopt en in Wachtebeke konden we eindelijk die warmte terug geven. Daar hebben we heel veel kracht uit geput.”

We zitten nog altijd op dezelfde emotionele rollercoaster als vorig jaar. Een gepaste behandeling voor de kanker is er niet. We leven van dag op dag, van scan tot scan” Charlotte Soenen

Vechtlust

“Toch hebben we even getwijfeld over een eventueel vervolg. Enerzijds omdat ik bang ben dat we het succes van vorig jaar nooit meer zullen kunnen evenaren, anderzijds omdat Dennis nog steeds de ziekte en de vele nevenwerkingen met zich meedraagt en zo’n actie toch erg intensief is voor ons gezin. We zitten nog altijd op dezelfde emotionele rollercoaster als vorig jaar. Een gepaste behandeling voor de kanker is er niet. We leven van dag op dag, van scan tot scan. Ik ben trots op de vechtlust van mijn ventje, maar wat de toekomst brengt weet niemand.”

Beter voorbereid

Camille en Céleste wilden heel graag de actie herhalen. Ze konden mama Charlotte overtuigen om nog een keer de handen uit de mouwen te steken. “We zijn dit keer veel beter voorbereid”, zegt Charlotte. “Vorig jaar moest alles in drie weken tijd geregeld worden. Een kwartier voordat we zouden gaan bakken stond ik nog in de winkel om extra boter te kopen. Nu beginnen we er vroeger aan. Op de Dag Tegen Kanker (donderdag 17 oktober- nvdr.), heb ik een document online gezet waarop mensen bestellingen kunnen plaatsen. Toen ik deze morgen mijn computer opende hadden we al ruim tweehonderd bestellingen. Heel stilletjes koester ik nu al de hoop dat we opnieuw ruim 4.000 euro kunnen ophalen.”

Voor een zakje van zes brownies betaal je 4 euro. Bestellen kan via sweetbrowniesforlife@gmail.com of via het googledocument op de facebookpagina van Charlotte Soenen.