Café De Parnassusberg heropent niet meer Sam Vanacker

23 juni 2020

11u36 0 Hooglede Café De Parnassusberg in de Hogestraat gaat niet meer open. Uitbaatster Lisette Serry (75), die sowieso al van plan was eind dit jaar te stoppen, besloot het café na de lockdown niet meer te heropenen.

Lisette en haar man wijlen Gilbert Maes namen het café in 1980 over van de ouders van Gilbert. Het koppel zette ook veertig jaar de schouders onder de wijkfeesten van ’t Hoge Kermis. De organisatie van dat evenement werd begin 2017 nog overgenomen door een jongere generatie. Eind 2017 overleed Gilbert op 69-jarige leeftijd, maar Lisette besloot toen het café verder alleen open te houden. “We waren sowieso van plan nu ongeveer te stoppen met De Parnassusberg. Ik had graag nog tot het einde van 2020 verder gedaan, maar daar heeft de coronacrisis verandering in gebracht. 13 maart was de laatste dag dat we open waren en ik heb ondertussen besloten niet meer open te doen”, zegt Lisette.

“Alle begrip voor de coronamaatregelen, maar ik zie het gewoon niet zitten om met een mondmasker mijn klanten te moeten bedienen. Door de jaren heen zijn de klanten vrienden geworden. Babbeltjes aan de toog horen er gewoon bij. Als de babbel weg valt, hoeft het voor mij niet meer. Los daarvan ben ik ook oud genoeg om ermee te stoppen. Een overnemer ga ik niet zoeken. De jonge bestuursleden van ’t Hoge Kermis kunnen trouwens op beide oren slapen. Zij zullen sowieso de loods en eventueel het café kunnen blijven gebruiken als uitvalsbasis tijdens de feesten.”