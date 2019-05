Bromfietsster belandt onder terreinwagen: zo goed als ongedeerd VHS

24 mei 2019

15u12 0

Caitlin C. (18) uit Hooglede is donderdagmiddag ongedeerd gebleven nadat ze met haar scooter onder een Dodge Ram was beland. De bestuurder van de terreinwagen sloeg op de Bruggesteenweg in Gits rechts af naar de parking van Turbo’s Hoet Truck Center. De man zag door de geparkeerde wagens langs de kant van de weg niet dat op het fietspad Caitlin C. kwam aangereden. De vrouw kon een botsing niet meer vermijden. Ze belandde met haar scooter onder het voertuig. Caitlin C. was even groggy, maar kon zelf van onder de Dodge Ram kruipen. Ze had wat schaafwonden opgelopen en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze een nacht ter observatie werd gehouden.