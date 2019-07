Bromfiets tiener (18) tegen trein nadat paard schrikt van lawaai Lieven Samyn

10 juli 2019

16u34 0 Hooglede Het treinverkeer tussen Roeselare en Lichtervelde lag woensdagnamiddag zo’n drie kwartier volledig stil. Oorzaak was een aanrijding van de bromfiets van een 18-jarige jongeman uit Torhout. Er raakte niemand gewond.

Aan de spoorwegovergang in de Spoorwegstraat in Gits (Hooglede) wandelde Massimo A. (18) uit Torhout rond 13u45 met een paard aan de ene hand en zijn bromfiets in de andere hand. Zijn tante heeft er wat verderop een paardenstal. Op dat ogenblik gingen de slagbomen naar beneden en hield A. halt aan de gesloten overweg. Toen de trein passeerde, schrok het paard van het lawaai en trok aan de jongeman. Daardoor trok A. per abuis aan de gashendel van zijn draaiende bromfiets waardoor die tegen de trein terecht kwam. De machinist sloeg alle remmen dicht maar stelde nadat de trein tot stilstand was gekomen gelukkig vast dat er niemand op de bromfiets zat.

Na drie kwartier kon het treinverkeer op één spoor hernemen, tegen 16u waren beide sporen opnieuw vrij. De machinist liet zich door een collega vervangen. Massimo A. kwam er met de schrik vanaf en bekwam bij zijn tante. De trein sleurde de bromfiets niet volledig mee waardoor de schade beperkt bleef tot de voorkant van de bromfiets. De NMBS legde vervangbussen tussen Roeselare en Lichtervelde in. De spoorwegpolitie deed de nodige vaststellingen.