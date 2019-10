Brandweer ruimt modderspoor loonwerker LSI

08 oktober 2019

19u37

Bron: LSI 1 Hooglede Oogsttijd dus is het oppassen geblazen voor vuile wegen vol modder. Dinsdagnamiddag moest de brandweer van de zone Midwest bijspringen in de Grote Hazewindstraat in Hooglede, ter hoogte van het Filipijns slaaphuisje , omdat het wegdek er vol aarde en modder lag.

Een loonwerker uit Zarren (Kortemark) bleek de boosdoener. De loonwerker hielp uiteindelijk mee opruimen maar zal ook voor de kosten van de brandweer moeten opdraaien. Jaarlijks sensibiliseert West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé met de campagne ‘Modder op de weg’ om tijdens de oogstperiode wegen rond akkers veilig te houden. Er is onder meer signalisatie ter beschikking van de landbouwers of loonwerkers. De campagne is gestoeld op een gedeelde verantwoordelijkheid: de landbouwers of loonwerkers zorgen voor het reinigen van beslijkte wegen en het aanduiden van mogelijk gevaar en weggebruikers matigen hun snelheid en passen hun rijgedrag aan. In Hooglede was geen signalisatie te zien.