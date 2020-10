Brandweer redt zeug van 250 kilogram uit mestput in Hooglede LSI

02 oktober 2020

16u47

Bron: LSI 0 Hooglede In Hooglede is vrijdagvoormiddag een zeug van zo’n 150 kilogram uit een mestput van een boerderij gered.

Rond 10.30 uur liep vanop een boerderij in de Grote Stadenstraat in Hooglede de oproep bij de brandweerzone Midwest binnen. Een zeug was in een stal in de mestput gevallen. Dat gebeurde niet omdat de roostervloer het begaf, zoals meestal wel het geval is. De brandweer slaagde er met mankracht in het dier uit de mestput te redden.