Brandweer Gits toont met zwarte lintjes solidariteit met getroffen collega’s in Beringen VHS

12 augustus 2019

16u58 0 Hooglede De interventievoertuigen van de brandweerpost Gits rijden sinds maandag rond met zwarte rouwlintjes aan de buitenspiegels. Zo willen de brandweermannen hun solidariteit tonen met hun collega’s in Beringen, die afgelopen weekend twee collega’s verloren in een brand.

“Zo’n gebeurtenis is te ingrijpend om er zomaar aan voorbij te gaan”, zegt korporaal Jan Vandenaweele (57), de oudste brandweerman van de post in Gits. “Als brandweerman sta je paraat om anderen te helpen. Voor velen van ons is het een passie. Maar de eigen veiligheid moet altijd voorop staan. ‘Samen uit, samen thuis’, is ons motto. De collega’s in Beringen moesten terug naar hun kazerne met het gruwelijk besef dat ze enkele van hun makkers verloren waren. Dat is het ergste wat je als brandweerman kunt meemaken. We leven mee met hen en willen dat ook tonen.”

Vanuit de post Gits werden gevoelens van medeleven verstuurd naar de getroffen brandweerzone. “Een minuut stilte hebben we niet gehouden. We laten liever met die zwarte lintjes merken dat de grote brandweerfamilie in dit land getroffen is tot in het diepst van haar ziel.”