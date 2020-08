Brandweer blust afvalbrand bij bejaard echtpaar



Alexander Haezebrouck

18 augustus 2020

14u52 0 Hooglede De brandweer snelde dinsdagvoormiddag naar de Turkeyenstraat in Gits. Daar had een bejaarde man in zijn tuin afval in brand gestoken. Dat liep zo uit de hand dat buurtbewoners de brandweer verwittigden.

De brandweer kon het vuur meteen doven. Dat was nodig want door de brand ontstond een grote rookwolk boven de woonwijk. Daarna verspreiden ze het afval wat om heropflakkering te voorkomen. Het is naar verluidt niet de eerste keer dat de man afval in brand steekt in zijn tuin. De politie kwam ter plaatse om de man op zijn fout te wijzen. Niemand raakte gewond.