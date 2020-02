Brand verwoest deel van schuur, brandweer kan nipt overslag naar woning vermijden Hans Verbeke

07 februari 2020

19u01 11 Hooglede In de Grote Stadenstraat in Hooglede is vrijdag rond 16.30 uur brand uitgebroken in een gerenoveerde schuur. Er vielen geen slachtoffers. De wind speelde in de kaart van de brandweer, die de woning kon vrijwaren.

Een dikke, zwarte rookpluim was tot kilometers ver te zien. “Bij onze aankomst stond de voorkant van de schuur in lichterlaaie”, zegt kapitein Johan Wardenier. “Een mazouttank van 2.500 liter in de schuur was op dat moment al gescheurd. De weggelopen brandstof had vuur gevat. De vlammen laaiden tot aan de haag voor de woning. De hitte was zo groot dat een van de ramen barstte aan de zijkant van het huis.”

Voertuigen geblokkeerd

De brandweerlui concentreerden zich op het vrijwaren van de woning. “Dat lukte, maar veel later mochten we niet gearriveerd zijn”, weet Wardenier. “Het feit dat hier enkele dagen geleden bijna vlak voor de woning het wegdek opnieuw werd gegoten, speelde ons parten. Het was niet duidelijk van welke kant we moesten aanrijden. Daardoor stonden een aantal voertuigen geblokkeerd op tientallen meter van de woning. Dat had echter geen invloed op de bluswerken.”

Brandende mazout

De windrichting speelde in de kaart van de brandweer. “Mocht de wind naar achter gewaaid hebben, was bijna zeker de hele schuur verloren gegaan”, gaat Wardenier verder. “Nu heeft de brand zich beperkt tot de voorkant. Een scheidingsmuur hield de vlammen grotendeels tegen. Achter die muur is bijna geen schade.” Het duurde even voor de brandweer de brandende mazout kon blussen. Uiteindelijk werd besloten een schuimlaag te leggen en zo de vlammen te verstikken.