Boekenruilkastjes op komst in Sleihage, De Geite en Onledemolen Sam Vanacker

04 februari 2020

10u07 0 Hooglede Nadat er eerder al een boekenruilkastje geïnstalleerd werd in sporthal Ogierlande, overweegt het gemeentebestuur nu om ook in Sleihage, De Geite en Onledemolen dergelijke kastjes te voorzien.

Een boekenruilkastje is een soort miniatuurbibliotheek waar iedereen tweedehandsboeken in kan achterlaten of ontlenen. In heel veel steden en gemeenten staan er al zulke kastjes, zowel op privé-initiatief als op initiatief van de gemeente. Gemeenteraadslid Frederik Demeyere (CD&V) vroeg zich tijdens de gemeenteraad van maandag af of het systeem ook in Hooglede uitgerold kon worden. Volgens cultuurschepen Frederik Sap (Allen 8830) wordt er volop nagedacht over nieuwe locaties. “Nu staat er al eentje in Ogierlande en de verdere uitrol staat op de agenda van de eerstkomende bibliotheekraad. In eerste instantie denken we nu aan locaties die relatief ver af liggen van de bibliotheken van Hooglede en Gits. Concreet gaat het om Sleihage, De Geite en Onledemolen.”