Bocciaspelers GIDOS strijden voor titel van clubkampioen Sam Vanacker

06 februari 2020

16u09 0 Hooglede Komende zaterdag 8 februari spelen de leden van de bocciaclub van GIDOS een clubkampioenschap. Boccia is een paralympische sportdiscipline die wat weg heeft van petanque. GIDOS biedt de sport al jaren aan en bouwde een sterke werking uit.

Afhankelijk van de aard van de beperking dienen spelers al dan niet met behulp van een goot een gekleurde bal zo dicht mogelijk bij een witte doelbal te rollen. Boccia kan zowel individueel als in teamverband gespeeld worden en in mei vorig jaar organiseerde de club zelfs nog het Belgisch kampioenschap in Gits. Zaterdag meten de spelers onderling hun kwaliteiten met elkaar. De winnaar mag zich een jaar de clubkampioen van GIDOS Boccia noemen. De wedstrijden worden gespeeld tussen 10 en 16 uur in de sporthal van Groep Gid(t)s in de Koolskampstraat. Supporters en toeschouwers zijn welkom.