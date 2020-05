Bistro ‘t Verschil waarschuwt voor vals facebookprofiel Sam Vanacker

25 mei 2020

22u51 0 Hooglede Bistro ‘t Verschil waarschuwt gebruikers van Facebook voor een vals profiel dat in naam van het restaurant gebruikers aanspoort om persoonlijke gegevens te delen. Zaakvoerder Tom Cloet diende ondertussen klacht in bij de politie.

‘t Verschil lanceerde op 23 mei een echte online wedstrijd waarbij een gratis zeevruchtenschotel te winnen valt. De wedstrijd loopt nog tot en met 31 mei. Maar in de loop van maandag dook een vals facebookprofiel op dat dezelfde naam en dezelfde profielfoto gebruikt als die van de bistro in Gits en ook op die wedstrijd inspeelt. “Mensen worden wijsgemaakt dat ze zogezegd bij de laatste tien geselecteerden zijn, waarna ze aangespoord worden om op een link te klikken en hun persoonlijke gegevens achter te laten”, zegt Tom Cloet. “Complete onzin en we distantiëren ons daar uitdrukkelijk van. Dat is phishing en dat komt niet van ons. We kregen al een aantal berichten van mensen die het zaakje niet vertrouwen en ondertussen hebben we ook de politie gecontacteerd. We hopen van ganser harte dat niemand hier de dupe van wordt.”

De echte wedstrijd van Bistro ‘t Verschil loopt nog tot en met 31 mei. De winnaars van de Fruits De Mer zullen pas na die datum gecontacteerd worden. De echte pagina van ‘t Verschil kunt u hier vinden.