Bistro ’t Verschil levert voortaan aan huis met mini en privéchauffeur: “Door de coronacrisis moet je jezelf elke dag heruitvinden” Sam Vanacker

08 april 2020

15u51 0 Hooglede Tom Cloet en Ilse Van Acker van Bistro ’t Verschil in Gits hebben voortaan een wagen met privéchauffeur ter beschikking om hun gerechten in stijl tot bij de mensen thuis te krijgen. ’t Verschil is namelijk een van de vijftien restaurants in ons land die geselecteerd werden via een wedstrijd van MINI Belux en Get Driven.

’t Verschil werd geselecteerd door Keep Your Drive, een samenwerking tussen Get Driven, een bedrijf dat studenten inschakelt als privéchauffeurs, en Mini Belux, die met een vloot ongebruikte mini’s zat. Beide bedrijven sloegen de handen in elkaar en besloten de Belgische horeca een duwtje in de rug te geven met een bezorgingsdienst. Woensdagvoormiddag werd de mini geleverd, inclusief chauffeur. Tom en Ilse kunnen er een maand gratis beroep op doen.

Extra troef

“We zijn blij dat we bij de gelukkigen zijn”, zegt Tom Cloet. “Bij ons kun je al sinds het begin van de lockdown terecht voor gastronomische afhaalmaaltijden op weekdagen, terwijl we in de weekends ook gerechten, kip en rundvlees verkopen in onze trailer op de parking. Die trailer hebben we pas eind vorig jaar gekocht voor feesten op locatie, maar nu komt die wel goed van pas. Voor de sector is het pompen of verzuipen en dat we nu ook aan huis kunnen leveren met een chauffeur is een mooie extra troef.”

Die chauffeur is trouwens een Hoogledenaar. Student Siebren Vanoverschelde (20) werkt ondertussen een half jaar voor Get Driven. “Normaal worden we ingeschakeld als chauffeur om mensen met hun eigen wagens naar een feestje of naar een etentje te brengen en ook terug thuis te brengen. Maar door de coronacrisis was er geen chauffeurswerk en ook de lessen staan on hold. Blij dat we nu zo kunnen helpen. De horeca heeft alle steun nodig.”

Elke dag moet je jezelf heruitvinden en je aanpassen aan de vraag en het aanbod. Heel concreet staan de kreeften nu bijvoorbeeld goedkoper dan anders. Anderzijds kosten Mechelse asperges nu twintig euro per kilo Tom Cloet

Aanpassen

“Als restaurant kun je bijna niet anders dan de omschakeling naar afhaalmaaltijden maken. Twee maanden stil zitten is geen optie”, gaat Tom verder. “Al is het wel anders werken. Ik werk net als vroeger tien tot twaalf uur per dag, maar ’s avonds zijn mijn vrouw en ik wel thuis. Dat voelt vreemd aan en ergens voelt deze periode daarom zelfs een beetje aan als verlof. Maar tegelijk is de crisis een enorme uitdaging. We zetten alles op alles om van de nood een deugd te maken. Elke dag moet je jezelf heruitvinden en je aanpassen aan de vraag en het aanbod. Heel concreet staan de kreeften nu bijvoorbeeld goedkoper dan anders, waardoor ik deze week kreeftengerechtjes aan de kaart toevoeg. Anderzijds kosten Mechelse asperges nu twintig euro per kilo omdat ze zo schaars zijn. De gerechten evolueren dus voortdurend en daarom hebben we ook een groot aanbod takeaway opgebouwd met 25 afhaalgerechten op onze kaart.”

’t Verschil heeft geen eigen webshop, maar je kunt wel op de website van de zaak de traiteurslijst raadplegen en telefonisch of via e-mail een bestelling plaatsen en die doorgaans nog de dag zelf ophalen of laten leveren. Op vrijdag, zaterdag en zondag kun je op de parking in de trailers bereide gerechtjes en vlees kopen. “Het gaat om gerechten waar wat werk in kruipt en die je thuis doorgaans niet zomaar zult klaarmaken. Daarmee maken we het verschil. Bovendien houden we het zo eenvoudig mogelijk voor de klanten. Sommige mensen verwachten veel instructies, maar veel meer dan thuis de gerechten uit de verpakking halen en even in de oven opwarmen, is eigenlijk niet nodig.”